孔伯伯用了20多年的電鍋壞了十分心急，卻因口音重被誤報為迷路。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

中埔分局大埔分駐所日前獲報1位老人在大埔老街上迷路，警員黃柏翔趕赴現場後，發現是一名孔姓百歲人瑞，是因口音重民眾聽不懂他表達的才報案，孔伯伯不斷說自己要買「膽狗」員警跟他回家才知是「電鍋」壞了，於是託人幫孔伯伯買電鍋，他才露出開心的笑容。

孔伯伯是1904年出生已是百歲人瑞，卻行走自如且意識非常清楚，但因口音重遭人誤報迷路，據了解，孔伯伯平時住在高雄，偶爾會回大埔鄉老宅獨居。

警員黃柏翔向孔伯伯表示要帶他回家時，他卻表示自己要去買「膽狗」，令他一頭霧水，且帶著孔伯伯到菜攤、雜貨店也都沒有他需要的物品，一問之下得知是「膽狗」壞了，於是跟著他回家才知道是孔伯伯用了20多年的電鍋壞掉。

黃柏翔表示，大埔鄉內並無電器行販售大同電鍋，難怪孔伯伯遍尋不著，且他1人獨居若沒有電鍋生活上會有極大的不方便，於是急忙託人協助購買電鍋，才讓孔伯伯露出開心的笑容。

(中時 )