科技界年度盛事之一蘋果發布會台灣時間明日凌晨登場，不只沒有iPhone 12系列產品，連備受期待、首部搭載Apple Silicon晶片的Mac產品也不會亮相，根據外媒報導，新一代Mac要到11月才會宣布。

新一代Mac被視為蘋果改採自製設計的ARM架構處理器開山作，預期以12吋MaccBook型式推出，搭載台積電５奈米製程生產的A1X4晶片，有12核心，電池續航力則預估是15至20小時。之前有消息指出，今年第4季開始台積電才要開始量產，月產量預估5000至6000片，但從這次外媒消息看來，製程進度似乎提前。

之前就有不少分析師預期今年蘋果發表會重點是Apple Watch、iPad，其中Apple Watch是加入血液含氧量監測功能的新系列，以及新型號入門版；iPad系列產品較可能亮相的是尺寸類似iPad Pro的iPad Air。此外，也可能宣布Apple Music、Apple TV+等訂閱服務的整合套餐方案。

(中時新聞網)