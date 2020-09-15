傳騰訊選址新加坡 作為亞洲業務中心 15:162020/09/15 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外電引述知情人士報導，遭遇美國及印度禁令後，騰訊已選擇新加坡為亞洲業務中心。 知情人士表示，騰訊管理層一直以來都在討論把新加坡作為一個可能的區域樞紐，而地緣政治緊張更加速有關計劃推行，公司亦考慮將一些業務運營，例如國際遊戲發行等，轉移到境外。 報道引述騰訊一份聲明表示，除了目前在馬來西亞、印尼和泰國外，騰訊還將在新加坡新設辦事處，以支持其在東南亞及以外地區不斷發展的業務。該公司表示，它正在招聘各種職位，包括技術和業務開發。 (工商 ) #騰訊 #新加坡 #亞洲 #知情人士 #業務中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 玉山銀行總經理陳茂欽：布局疫外轉彎 扎根三路並進 04:102020/09/14 財經要聞 外媒：TikTok將和甲骨文合作美國業務 09:382020/09/14 國際 金融科技發展 驅動臺灣監理科技商機 09:522020/09/15 財經 義大醫院亞洲肥胖醫研中心成立 以南台灣為起點 16:542020/09/14 寶島 亞太實質資產擁三利多 補漲可期 04:102020/09/15 投資理財 亞洲藏壽司「樂透」開獎 正妹主持人打開手機嚇傻 11:252020/09/15 財經 微軟出局！字節跳動擬將TikTok美國業務售予甲骨文 10:222020/09/14 財經 川普也怕回不來 新書曝：他突訪南北韓前線 曾訣別梅蘭妮亞 12:092020/09/14 國際 甲骨文與TikTok談聯姻 達成協議 04:102020/09/15 財經焦點 《商情》供不應求 亞洲丁二烯市場強彈 12:162020/09/15 財經 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 陸晶圓龍頭若遭狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 微信禁令逼近！陸iPhone 12銷量恐重創 2韓廠大難臨頭 - 財經 一樁半導體聯姻 川普爽了 華為又慘了 - 財經 任天堂引領日本新經濟 謝金河：這家台企跟著就有好運 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。