外電引述知情人士報導，遭遇美國及印度禁令後，騰訊已選擇新加坡為亞洲業務中心。

知情人士表示，騰訊管理層一直以來都在討論把新加坡作為一個可能的區域樞紐，而地緣政治緊張更加速有關計劃推行，公司亦考慮將一些業務運營，例如國際遊戲發行等，轉移到境外。

報道引述騰訊一份聲明表示，除了目前在馬來西亞、印尼和泰國外，騰訊還將在新加坡新設辦事處，以支持其在東南亞及以外地區不斷發展的業務。該公司表示，它正在招聘各種職位，包括技術和業務開發。

(工商 )