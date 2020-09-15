工商協進會理事長林伯豐15日證實，美國國務院次卿凱斯．克拉奇（Keith Krach）會來台與我方將展開「經濟暨商業對話（Economic and Commercial Dialogue）」。不過，林伯豐直言，台美高層對話，愈是高階來台灣，美方付出的本錢是愈低，不一定對台灣有利，因為愈高層來台，要求也會愈多，台灣是否能接受，要看情況。

工商協進會場15日舉行「公亮講座」，邀工研院、資策會董事長李世光進行專題演講，會前，林伯豐接受媒體訪問時做了上述表示。他證實凱斯．克拉奇確定會來，因為已接到AIT的邀約請他出席相關座談。

對AIT邀約的座談主題，林伯豐坦言，AIT並沒有具體說明，到時才會知道，不過他可以肯定的是，對方對美中貿易戰必然會有說明。

對供應鏈議題上，林伯豐指出，全球供應鏈換成短鏈是確定的事情，台灣企業的靈活度要做到短鏈也是應該做得到，也要設法做到，只是以後會怎麼發展，企業也只能被動的配合發展。

(工商 )