疫情肆虐，股市動盪不斷，散戶亂局蜂擁入市逢低承接，當中不乏許多買股零經驗的年輕股民想藉此機會拼搏一把！證交所統計，30歲以下開戶人數年增率達15%，今年3月到8月間，Yahoo奇摩股市App 29歲以下用戶數更爆增超過8成。隨著台股盤中零股交易新制10月即將上路，看準年輕股民對投資市場、行動看盤的高度需求，擁有百萬下載量的Yahoo奇摩股市App全新改版，iOS及Android雙平台已同步上線，開啟App即可一次掌握最新行情、台股熱門排行與國際金融指數；搭配全新功能「台股聊天室」，讓股民線上即時互動，隨看隨聊不孤單；再加上串連自選股的即時多元新聞，重要消息不漏接，單指操作更直覺便利！行動看盤功能全進化，助攻新手股民輕鬆入市！

年輕用戶爆增超過8成！玩股最愛關注台股「熱門排行」、「類股報價」

台股新開戶數持續攀升，Yahoo奇摩股市App 29歲以下用戶數也大幅成長達8成 (82%)，顯見年輕股民的行動看盤需求也跟隨股市熱度上揚！觀察用戶在Yahoo奇摩股市App的瀏覽行為發現，年輕用戶股齡短、對股市不熟悉、看盤希望快狠準，相較一般資深股民，更為熱衷瀏覽台股熱門排行、方便設定個人投資組合的自選股功能，還有類股報價內容。

Yahoo奇摩股市App大改版！4大升級重點，助攻新手股民入市。（Yahoo奇摩提供／黃慧雯台北傳真）

Yahoo奇摩股市App改版4大升級重點 助攻新手股民入市

網路資訊爆炸的時代，Yahoo奇摩股市App放大用戶最專注的內容，從投資習慣、行動看盤等需求出發，全新改版來降低看盤門檻，助攻年輕股民輕鬆搶入台股！

1.即時報價結合台股「熱門排行」及「國際金融」指數：開啟App立即掌握最新行情與即時報價，同時新增台股上市與上櫃熱門排行與國際金融指數，以滿足用戶需求，讓用戶在看盤時能快速獲得相關實用資訊。從用戶使用行為觀察也發現，年輕用戶相較於一般股民更熱衷觀看台股熱門排行，隨時跟風最新話題股。

2.全新功能「台股聊天室」上線：茫茫股海何處是明燈？點擊「一起聊」馬上可加入在線股民討論股市大小事，使用內建「標誌個股」功能，點選$符號輸入股名或股號，立刻看到即時報價，隨看隨聊更有感！隨著股市熱門話題「台股聊天室」也不斷衝高在線人數，8月20日台股盤中重挫跌逾600點，便吸引用戶大量湧入討論，最高同時在線人數突破1,600人，當日總在線人數更累計將近5萬人。

3.個人化投資組合串連「自選股新聞」，重要動態不漏接：自選功能內的個人化投資組合，幫助用戶專注手中投資標的，還可設定警示通知條件，隨時接收到價通知，已成為60%用戶經常使用的重要功能。此外，自選股功能更結合新聞訊息的接收，除了彙整來自20家以上的專業財經媒體，每天即時提供逾2,000則股市新聞和影音以外，更讓用戶於新聞主選單中也可點選「自選股新聞」，一次接收所有自身投資標的的最新動態，重要訊息不漏接！

4.優化行動看盤介面，單指瀏覽更直覺：專為行動用戶打造下方可單手直覺操作的主選單，劃分出行情（主頁）、自選、新聞、及其他。更簡化個股瀏覽方式，手機轉水平即切換全螢技術線圖模式，查報價、看新聞不用換頁，通通單指一次滑完！

增加新手實戰力！Yahoo奇摩股市推出「投資新手村」特別企劃

為加碼助攻新手股民，Yahoo奇摩即日起特別推出「投資新手村」特別企劃，集結股市操盤的基礎概念與新手建議，讓年輕股民也能快速上手！同時，與Yahoo TV《股市小葉問》主持人葉芷娟將合作推出全新系列影音「台股新兵樂」，於9月底陸續上線，針對新手常碰到的問題，邀請專家一起來矯正錯誤觀念，增加投資實戰力！

(科技)