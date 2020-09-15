美西岸野火延燒數日，意外成為當前美總統大選競選議題。但對於民主黨人們稱造成野火連天的主因是氣候變遷，川普對此表示不以為然，並再次以他未經證實的說法稱主要是森林管理不當才是釀成大火的主因，不僅稱大火「不久後就自然冷卻下來了」，且不認為所謂的科學能夠解釋氣候變遷。

據美聯社報導，川普14日赴北加州並與聽取民主黨籍的州長紐瑟姆（Gavin Newsom）簡報森林大火問題。然而，加州天然資源局局長克勞福德（Wade Crowfoot）同時向川普呼籲，希望總統能理解氣候變遷與其對我們森林的意義，「如果我們忽略科學，對其視而不見，而僅認為問題出在森林管理，我們將無法成功保護加州人民」。

不過，川普反駁氣候變遷是造成森林大火的主因，並稱「氣候會開始逐漸降溫的，好好看就是了」，對於克勞福德禮貌性的回應「希望科學能夠同意總統所說的」，川普更直接回：「我不認為科學了解氣候變遷」。

然而，史丹佛大學氣候變遷科學家費爾德（Chris Field）表示，與事實不一致，認為川普的建議如同「平行世界」，當前的加州如同在火爐上加熱到沸騰的熱水壺，川普卻要它立即冷卻下來，「這與我們認知的世界完全不同」。

西部森林大火已成為新冠疫情、國內經濟以及種族社會問題後，最新的大選議題。民主黨總統候選人拜登表示，川普未能體認全球暖化在野火所扮演角色，直嗆他是「氣候縱火犯」，稱若讓一個氣候縱火犯在白宮再做4年，那麼美國若有更多野火發生，大家何必驚訝。

(中時新聞網)