台中購物節2個月時間，創造超過90億元消費金額，市長盧秀燕15日解密，購物節如何刺激消費，發揮有感經濟政策，值得注意的是電商平台逾7.4億瀏覽量，和知名歌手周杰倫《告白汽球》、中市在地「玖壹壹」樂團唱的《癡情玫瑰花》等在youtube點閱率跟瀏覽量動輒1、2億，台中購物節電商平台達7.4億瀏覽量，科技網路社群網站趨勢，民眾習慣在網路消費買東西、賣東西，是全球現在最新經濟發展區，經濟大數據可當作未來制定、調整政策參考。

2020台中購物節衝破90億元消費登錄金額，帶動經濟效益超過360億元，首次推出電商平台，創造7.4億次瀏覽量，若再加上購物節官網6534萬次瀏覽量，線上總瀏覽量突破8億，締造驚人佳績。

市長盧秀燕表示，今年購物節她最滿意有3點，「全市總動員」拚經濟、「結合科技」分析消費行為、「首推電商平台」破7.4億瀏覽量，感謝經濟發展局帶領台中完成這項創舉。

經發局長張峯源報告第二屆台中購物節效益，盧秀燕說，2020台中購物節於上周六順利結束，相較其他縣市，台中才舉辦第2次，就從第一屆25億元進步到破90億元，有3點最滿意，第一「全市總動員」拚經濟，除企業贊助合作，各局處也全力以赴，建立良好典範；第二，今年與去年最大不同在於「結合科技」，台中購物節APP下載數不僅旅遊類第一，也是政府機關APP中的熱門下載。

最大亮點之一在於「首推電商平台」，民眾不用到台中也可買到台中特產，短短2個月，電商就有7.4億瀏覽量，這約等於她喜歡的歌手單曲點閱率相加，包括周杰倫《告白氣球》2.1億次瀏覽、田馥甄Hebe《小幸運》1.8億次、鄧紫棋《光年》2.2億次、台中在地音樂團體《玖壹壹》癡情玫瑰花1.6億次。

張峯源強調，購物節採線上線下並進，今年首推電商平台，創造7.4億瀏覽人次，若再加上購物節官網6534萬次瀏覽量，線上總突破8億瀏覽量；今年APP熱門排行榜連續43天第一名，旅遊類APP也排行第一，下載數衝破34.4萬人次，超多網友留好評，「非常棒，幸福台中」、「掃描順暢，小編回應速度快」、「讚！程式一直進步，非常棒的行銷，應該給予嘉勉！」等。

APP生產抽獎券數超過2600萬張，登錄發票張數1200萬張，實登金額達87.53億元，電商2.81億元，合計超過90.34億元，比去年25億元，增長足足3倍多，且依《KEYPO大數據關鍵引擎》調查指出，六都振興加碼的網路討論聲量，台中高達42.73％，遙遙領先其他五都。

外縣市消費部分，消費登錄金額達4.6億元，占5.5％，電商則有2.39億元，占85％，總體來說，彰化縣、南投縣實體消費佔比最高，台北市、新北市電商消費佔比最高。年底市府將續推歡樂購，再創消費熱潮拚經濟。

(中時 )