台南市麻豆區港尾國小學童走讀府城，體驗1日文青，政大書城安排專人導覽。（台南市港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市麻豆區港尾國小學童走讀府城，體驗1日文青，政大書城安排專人導覽。（台南市港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市麻豆區港尾國小學童走讀府城，體驗1日文青，全美戲院招待學童們看環保議題電影。（台南市港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市麻豆區港尾國小學童走讀府城，體驗1日文青，全美戲院招待學童們看環保議題電影。（台南市港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

為了拓展學生視野，深耕在地體驗，台南市麻豆區港尾國小15日來到中西區，進行小小文青一日走讀，政大書城安排專人導覽，介紹書店的經營管理；全美戲院招待學童們看環保議題電影，小朋友看到國寶級師傅顏振發畫的電影看板，直說和海報上的一模一樣。

政大書城經理李信賢為了接待這批小客人，於正式營業時間前特別開放，讓港尾國小的師生享受「包場」般的待遇，由於麻豆區沒有這麼大型的書店，小朋友們看到這麼多書都非常興奮。

港尾國小為了不讓學生入寶山空手而回，積極尋求各界資源，台南市家庭教育中心志工邱錦秀熱心贊助，搭配台南市教育局「布可星球」K12閱讀平台選書，讓每位孩子都可以挑一本喜愛的書帶回去。

下午學童則來到老字號的全美戲院，董事長吳俊誠特別招待小朋友免費觀賞取材自日本311核災事件，具環保議題的電影「福島50英雄」。此外，小朋友看到國寶級顏振發師傅栩栩如生的畫作，都嘖嘖稱奇。

六年級的吳芷妤說，自己本來就很喜歡看書，今天來到政大書城真的很高興。五年級的許識芳說，以前在電視上看到日本核災的新聞，今天觀賞電影後，更佩服這些幕後英雄的偉大。

校長李啓榮表示，「讀萬卷書，行萬里路」，港尾國小是「很愛」帶學生出去戶外教育的學校，為孩子開拓視野，增加生活經驗，不怕麻煩。光是這個學期，學校就安排了4場戶外教育，最遠還要遠征到基隆海科館，帶一至六年級的學生進行兩天一夜的課程，是個全新的挑戰。

(中時 )