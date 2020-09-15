LINE TAXI 於日前首次舉辦鑽石會員年度聚會，回饋使用者支持並聽取意見回饋，以提供更優質的乘車體驗。活動現場LINE TAXI執行長陳泰成與LINE TAXI技術長黃佩恩與會員分享創業故事，以及重點功能背後的開發甘苦談，也邀請優秀司機們到場分享服務經驗，促成積極正向的交流。同時，活動中也首次揭露鑽石會員當中，有9成是上班族，7成為女性，顯見LINE TAXI極受女性白領青睞，成為日常交通首選。

LINE TAXI 獨家會員制！ 鑽石會員輪廓首度公開 如何成為LINE TAXI鑽石會員呢？LINE TAXI獨家經營的會員計劃名為「T Rewards」，會員共有三個等級，依等級提供不同的會員專屬優惠。加入「T Rewards」即自動成為白銀會員，6個月內搭乘30趟可成為黃金會員，搭乘總計超過120趟就能晉升為鑽石會員。換算下來，等同於兩天搭乘1趟以上，就能成為鑽石會員，享受最高等級的鑽石會員優惠，包含機場乘車券、合作店家優惠、千元生日乘車券以及參加鑽石會員年度聚會等多重好康。

「T Rewards」會員計劃自2019年10月正式上線，會員持續增加。在本次活動中，也首次公開「T Rewards」鑽石會員輪廓，發現其中9成鑽石會員為上班族，近7成為女性，主要乘車需求為上下班通勤。而當月搭乘次數最多的會員，平均每日搭乘5趟！顯見LINE TAXI深受女性上班族肯定，更是忠實會員的日常交通首選。

加入LINE TAXI「T Rewards」會員計劃：在官方帳號中點選「T Rewards」並註冊生日，即可開通。（LINE 提供／黃慧雯台北傳真）

經營團隊、鑽石會員，與優秀司機同場相見歡！分享背後甘苦與使用心得 活動現場，由LINE TAXI執行長陳泰成，與LINE TAXI技術長黃佩恩親身分享創業故事，與重點功能開發的心路歷程，就是希望讓鑽石會員知道LINE TAXI經營團隊如何用心的觀察平台使用的情況，並持續推出領先市場趨勢的服務，以即時回應使用者需求。

舉例來說，乘客搭車最困擾的問題之一，就是下車要付款時候身上現金不足，或是趕著下車但還要找零，十分不便。回應這樣的使用者需求，因此開發了自動付款功能，讓乘客下車時就自動完成付款，在司機端也不用額外安裝刷卡機。

活動中也邀請到三位優秀司機分享優質服務的秘訣，他們分別是多元計程車接單第一名，女性司機接單第一名，與服務優質零客訴的代表。這些優秀司機們共同的特色是，都非常懂得觀察乘客的需要，像是乘客想不想聊天、是否趕時間等小細節，他們都能以對應的方式來服務。優質的司機，是使用者體驗中非常重要的一環。

此外，活動現場設有互動留言牆，邀請會員與司機一同許願，其中獲得會員評選最愛功能一二名分別是實質回饋車資的「天天領乘車金」，與下車免拿錢包或刷手機的「自動付款」功能。此外還有會員有許願希望可以指定設有KTV設備的車款，在車上高歌一曲，或能在生日當月可以指定豪華車款接送。開放的氛圍，讓現場所有人都暢所欲言，積極交流，氣氛非常熱烈！

LINE TAXI作為台灣交通服務體系的一環，共同提升乘車服務之餘也致力於支持地方創生。這次鑽石會員聚會邀請三峽地方創生單位「甘樂文創」分享社會企業經營的心路歷程以及在地耕耘的美麗故事，「甘樂文創」全心投入三峽社區再造、弱勢兒少教育與青年培力育成，善用適當的工具扶植復甦地方事業，將平台價值發揮無限大！想要體驗三峽人文風景，可以透過LINE TAXI的「預約叫車」以及「多點上下車」的功能，用在地人的視角深入探索地方之美。

(科技)