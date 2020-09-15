KPMG安侯建業聯合會計師事務所今（15）日規劃「創新轉型學院」，盼有效幫助家族企業完成傳承與產業轉型挑戰。

家族企業若要持續經營，勢必要求新求變。KPMG安侯建業家族辦公室主持會計師陳振乾表示，接班的企二代們常面臨要持續守成還是要帶領企業轉型創新的兩難，如果要轉型改怎麼選擇也是一道難題。

陳振乾認為，企業在傳承過程中要處理的課題本來就很複雜，如果又同時面臨轉型升級的挑戰，勢必很容易力不從心或失焦。

對此，KPMG安侯建業規劃「創新轉型學院」，邀請到跨產業的企二代菁英分享轉型歷程，更透過數位轉型、審計、稅務、法律、企業社會責任、公開募資等各個面向的專家議題討論，讓家族企業能夠了解轉型可能面臨的問題，並思考合適轉型策略。

KPMG安侯企管執行副總劉彥伯表示，「創新轉型學院」的課程設計重點囊括轉型焦點的議題設定，過程中也會引導與會學員評估自身家族企業面對轉型的準備度，有效克服轉型障礙，為跨世代轉型尋找致勝關鍵。

(工商 )