位元組跳動CEO張楠15日對外公佈抖音最新資料，截至2020年8月，包含抖音火山版在內，抖音的日活躍用戶已經超過了6億。

據悉，2019年抖音創作者成長計畫定下的目標是讓至少1,000萬創作者在抖音獲得收入，這個目標已經超額完成。截至目前，已經有2,200萬名創作者在抖音創收人民幣（下同）417億元。

抖音市場負責人史瓊表示，未來一年，抖音將投入價值100億元流量資源，通過流量扶持升級、服務手段完善、變現管道擴展三方面，幫助創作者在抖音賺到800億元。

根據全新的創作者扶持計畫，抖音將通過流量券的形式把流量直接發放到創作者的帳戶裡，讓流量感知更透明，流量使用更自主。

對於外界關注的直播電商等新功能和新服務，張楠表示，抖音推出任何新功能，考慮的都是對用戶、對社會的價值，而不是單純追求資料增長。「我們做事情，唯一的考量就是用戶實實在在的價值增益。」

(工商 )