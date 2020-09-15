土地銀行統籌主辦中租迪和總金額60億元聯貸案，已在今日（15日）正式由土銀董事長黃伯川與中租迪和董事長陳鳳龍雙雙出面完成簽約。

土銀指出，該聯貸案資金用途主要為支應中租迪和借新還舊及新增營運周轉金，借款年期為3年，除由土地銀行擔任管理銀行及統籌主辦銀行，其他參貸行包括了日本三井住友、合作金庫、台企銀、華銀、兆豐、聯邦、農業金庫等行庫共同參與。

土銀指出，中租控股為台灣租賃業龍頭，業務涵蓋金融週邊領域，以提供設備租賃、分期付款業務為主要核心業務，近年更成功發展導入車輛、漁業、微型企業、資產融資、小額辦公室設備租賃、汽車租賃、與投資太陽能電廠等新產品。

另為廣泛服務客戶，透過建置「全民電廠」、「中租零卡分期」、「卡車幫」以及「中租移動生活」等平台，以開啟新市場，目前更積極於中國大陸以及東協等地區擴展企業板塊，強化成長動能，土銀表示，這些發展方向，都獲聯貸銀行團支持。

(工商 )