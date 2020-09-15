勤業眾信（Deloitte）會計師事務所今年首次於台灣舉辦「卓越管理企業」徵件評選活動。

「卓越管理企業」為全球最具代表性評選活動，勤業眾信表示，該評選已舉辦27年，並於全球20多個國家、地區舉辦，過去也有許多知名企業參與評選，包括加拿大哈雷機車經銷商（Deeley Harley Davidson）、Boston Pizza等，而今年是首次於台灣展開評選。

勤業眾信聯合會計師事務所卓越管理企業專案負責人吳志洋執行副總經理表示，根據統計，台灣的民營企業共有150多萬家，且年產值超過1.7兆元，透過勤業眾信的國際平台推廣到全球，有望幫助台灣民營企業觸及更大的海外市場。

在「卓越管理企業」評選中，Deloitte將根據企業策略、能力與創新、企業文化與承諾、公司治理與財務等四大面向評選出極具潛力之卓越企業，並由勤業眾信專業團隊協助檢視企業體質，邁向企業永續經營。

獲選的台灣卓越管理企業除了將成為Best Managed Companies俱樂部的成員，提升國際能見度，並與來自世界各國的卓越管理企業交換經驗，勤業眾信也期待透過評選，挖掘台灣隱形冠軍企業。

(工商 )