中租-KY（5871）旗下中租迪和今（15）日完成3年期新台幣60億元聯貸案，由中租控股兼中租迪和董事長陳鳳龍與土地銀行董事長黃伯川代表銀行團簽訂聯合授信合約，此次籌措資金將用以償還金融機構借款暨支應營運周轉所需。

此次聯貸案由土銀擔任統籌主辦銀行，並由日本三井住友銀行、合庫、臺企銀、華銀、兆豐銀、聯邦銀、農業金庫等行庫共同參與，各參貸行對於中租控股長期務實經營均予認同與肯定。

中租首次現增發行甲種特別股、於10日正式掛牌上市，藉此籌資150億元充實營運資金、強化財務結構。2020年前8月自結合併營收383.55億元、年增1.92％，續創同期新高。前7月歸屬母公司稅後淨利93.48億元、年增5％，亦創同期新高。每股盈餘6.77元。

中租近年來透過建置「全民電廠」、「中租零卡分期」、「卡車幫」等創新平台，廣泛服務客戶。去年推出的「中租移動生活平台」，串聯用車客戶，提供APP繳款、車貸、保險、維修、加油等全方位用車服務。

中租今年續推出「中租支票通」應收帳款平台，為業界首創採用會員制，在完成會員註冊後透過線上填寫資料、送件、審核，即可快速撥款，提供中小企業不受時間及空間限制的一條龍服務。

(時報資訊)