供給緊張，帶動醋酸市場行情續揚；市場傳聞塞拉尼斯化工大廠因不可抗力因素，被迫停工，加劇市場對供應短缺擔憂，以及中國市場堅挺支撐，受到十一國慶假期前需求旺盛，支撐中國報價上漲，亦同步提振國內醋酸行情，目前最新現貨報價漲至355美元/噸，累近一個月上漲4%。

另外，下游溶劑乙酸酯工廠9月份的開工率將穩定在90%的產能左右，在下游需求強勁推助下，預期醋酸行情將呈現續漲。(商品行情網)

(時報資訊)