《商情》供給緊張 醋酸行情續揚 14:492020/09/15 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 供給緊張，帶動醋酸市場行情續揚；市場傳聞塞拉尼斯化工大廠因不可抗力因素，被迫停工，加劇市場對供應短缺擔憂，以及中國市場堅挺支撐，受到十一國慶假期前需求旺盛，支撐中國報價上漲，亦同步提振國內醋酸行情，目前最新現貨報價漲至355美元/噸，累近一個月上漲4%。 另外，下游溶劑乙酸酯工廠9月份的開工率將穩定在90%的產能左右，在下游需求強勁推助下，預期醋酸行情將呈現續漲。(商品行情網) (時報資訊) #醋酸 #供給 #緊張 #續揚 #支撐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《熱門族群》華為利空鈍化 載板族群漲聲響 12:332020/09/15 財經 《半導體》外資看好美打壓陸廠獲轉單 台積、聯電雙漲 10:172020/09/15 財經 《商情》供不應求 亞洲丁二烯市場強彈 12:162020/09/15 財經 各國拚補助 10檔5G供應鏈受惠 04:102020/09/15 證券．權證 康全電訊IPO＋華為轉單 14檔網通股轉強 04:102020/09/15 證券．權證 《商情》強勁出口 大豆期貨續揚 10:342020/09/15 財經 《商情》中國進口量增 支撐國際鐵礦石價連2漲 11:592020/09/15 財經 《盤中解析》電子捍衛月線 台股戰上12800 10:342020/09/15 財經 三大行庫不動產放款 續燒 04:102020/09/15 金融．稅務 股價指數期貨贏家專欄－美股連兩周下跌 台股停看聽 04:102020/09/15 證券．權證 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 陸晶圓龍頭若遭狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 一樁半導體聯姻 川普爽了 華為又慘了 - 財經 微信禁令逼近！陸iPhone 12銷量恐重創 2韓廠大難臨頭 - 財經 任天堂引領日本新經濟 謝金河：這家台企跟著就有好運 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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