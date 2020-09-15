電動車新創公司Nikola反駁放空機構Hindenburg Research上周的造假指控，周一股價大漲11.39%，收在35.79美元，收復上周連日重挫的失土。

Nikola周一發布聲明表示，Hindenburg提出的報告有數十個不正確的指控，並列出具體的例子，但Nikola並未反駁Hindenburg最具殺傷力的其中一項指控，即Nikola播放旗下電動卡車上路的宣傳影片完全造假，影片展示一輛性能看似不錯，但實際上根本不能開動的電動卡車，且宣稱該卡車功能完備。

Nikola對此表示，從未說宣傳影片中的卡車是靠自身動力前進，雖然設計上應該要做到這一點，該公司坦承影片中的電動卡車是順著下坡滑動。

美國證券交易委員會（SEC）正在調查Nikola此案，以評估Hindenburg從指控Nikola在業務前景上誤導投資人所獲得的好處。Nikola反擊Hindenburg的造假與詐欺指控是在操縱股票以圖利放空者，並已經請律師向SEC通報。

Nikola財務長布雷迪（Kim Brady）周一向投資人保證公司的事業計畫仍持續進行的發言，亦為其股價上漲帶來動能。布雷迪並重申其上周所言，當時他表示透過已經公布的結盟關係，Nikola得以節省數十億美元成本，並宣布通用汽車將收購11%的Nikola股份。

此外，Nikola與跨國汽車設備製造商CNH Industrial周一宣布，將合力打造Nikola的半掛式電動卡車「Tre」。CNH表示，計畫在今年晚些時候開始測試此款電動卡車，並預期在2021年第四季以前推出商用型車款。

(時報資訊)