蔡英文總統（前）15日出席「中美洲獨立199周年紀念酒會」，蔡致詞時表示，相聚在此，是因為共同的自由民主信念，中美洲國家人民反對殖民壓迫爭取自由脫離殖民統治的歷史，台灣感同身受，過去艱辛民主化的道路，讓我們更加珍惜今天的成果，「面對外來的打壓，我們更不會低頭。」（郭吉銓攝）

蔡英文總統（後左二）15日出席「中美洲獨立199周年紀念酒會」，會中與瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（後右二）、宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲（後左一）、尼加拉瓜駐台公使李蜜娜（後右一）一同舉杯慶祝。（郭吉銓攝）

蔡英文總統（後中）15日出席「中美洲獨立199周年紀念酒會」，會中與瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（後右）、宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲（後左）、一同舉杯慶祝。（郭吉銓攝）

蔡英文總統（後中）15日出席「中美洲獨立199周年紀念酒會」，蔡致詞時表示，相聚在此，是因為共同的自由民主信念，中美洲國家人民反對殖民壓迫爭取自由脫離殖民統治的歷史，台灣感同身受，過去艱辛民主化的道路，讓我們更加珍惜今天的成果，「面對外來的打壓，我們更不會低頭。」，會中與瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（後右）、宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲（後左）等人一同慶祝。（郭吉銓攝）

蔡英文總統今天表示，過去追求民主化的道路，讓我們更加珍惜今天的成果，面對外來的打壓，我們更不會低頭，為了捍衛民主自由，我們全力以赴。台灣也會持續發揮實力，透過各種形式跟各個友邦和國際社會一起分享自由、維護自由。

蔡英文今天出席中美洲獨立199周年紀念酒會，在致詞時表示，她本來在考慮是否要用英文致詞，但最後仍決定用中文，因為她要讓台灣人可以一起來慶祝這個非常重要的日子。

她說，今天是中美洲獨立滿199年，今年在疫情挑戰下，這場紀念活動更加富有意義，她除了代表中華民國台灣向中美洲的友邦獻上最誠摯的祝賀，也要藉這個場合，感謝各位跟我們攜手合作，共同克服疫情的難關。

蔡英文強調，遙遠的距離從來不是阻礙，再嚴峻的疫情都不曾影響台灣與中美洲友邦的交流。上個月我們在瓜地馬拉舉辦台灣獎學金的頒獎典禮，今年在非洲友邦獲得台灣獎學金的學生，也跟他們的學長學姐一樣，準備要來到台灣跟我們的青年學子一起學習交流。

同樣是上個月，台灣發展研究院和宏都拉斯職訓局簽署了職訓教育瞭解備忘錄，讓兩國的職訓交流有了新的發展；在尼加拉瓜，台灣的技術團跟尼國的農牧科技署一直努力推動的訓練和會議中心也在今年四月開幕，未來可以作為農牧教學平台，提升兩國的技術合作關係。

蔡英文強調，除了上面舉的幾個例子，還有更多的計畫，都在持續進行中，另外，我們都知道足球是拉丁美洲生活的一部分，每一年在台灣的足球賽，中美洲的友邦從來都不會缺席，下個月比賽照常舉辦，還要擴大規模讓台灣人與友邦朋友有更多的互動。

她強調，疫情沒有造成交流的中斷反而更加深連結。這段時間以來，我們更關心彼此的防疫情形，也分享防疫物資和經驗。上個月我們透過線上聯合發表會，向中美洲廠商介紹台灣優質的防疫產品一起來對抗疫情。

蔡英文引述當天在發表會上，瓜地馬拉大使致詞時所提到的，因為來自台灣的口罩，讓瓜地馬拉人民能夠走到戶外，重新過著自由的生活。「他說，這樣的分享其實是在分享自由」，她看了很感動。

她想告訴各位朋友，分享自由維護自由就是台灣一直在做的事情，「因為有大家的支持，台灣可以做得更多更好」。今天我們在這裡相聚，也是因為共同的民主自由的信念。

蔡英文強調，199年前，中美洲國家人民反對殖民壓迫，爭取自由，脫離殖民統治的歷史，我們在台灣感同身受，「過去追求民主化的道路，讓我們更加珍惜今天的成果，面對外來的打壓，我們更不會低頭」。

她說，為了捍衛民主自由，我們全力以赴，未來不僅是口罩，台灣會持續發揮實力，透過各種形式跟有各個友邦，跟國際社會一起分享自由、維護自由。

她也感謝中美洲的友邦，長期支持台灣的國際參與，為台灣發聲，並期待未來台灣跟中美洲的友邦在各領域的合作，都能夠持續深化交流，創造更豐碩的成果。

(中時 )