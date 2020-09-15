因財務糾紛，曾男等3人，15日向謝姓兄弟理論，進而引發聚眾鬥毆，台中市警局霧峰分局國光派出所，迅速出動快打部隊，弭平糾紛。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市大里區六桂路某巷，15日凌晨2點53分傳出爭吵聲，雙方共5人，因財務糾紛一言不合，打起群架，激烈打鬥聲吵醒鄰居而報警，台中市警局霧峰分局國光派出所，啟動快打3分鐘內迅速到場，弭平糾紛，將傷者送醫，並依傷害、聚眾鬥毆、妨害秩序等罪嫌，將5人移送法辦。

謝姓兄弟（各為57、56歲）與曾男（44歲）互相熟識，做木工的曾男沒工作時，就會到電子遊藝場遊玩，進而認識謝姓兄弟，事件起因是，謝姓兄弟與曾男疑是共同簽賭得獎，但未將賭金分給曾男，曾男多次催討未果，15日帶著醉意，夥同37歲林姓友人（37歲）及36歲陳姓上門討債，不料雙方一言不合引發衝突。

曾男持鋁棒揮舞毆打，謝姓兄弟拿起家中拖把、廚具等反擊，林男、陳男也隨手抄起如鐵質水管等棍棒式器具加入戰局，一時之間棍棒齊飛，雙方都有人掛彩，謝姓兄弟身上多處撕裂傷，謝弟受傷較重，手臂見骨縫了7針，曾男等3人則身上多處撕裂傷，林男食指和無名指骨折。

警方獲報後，啟動快打，3分鐘即到現場，當時謝姓兄弟已躲入住家關上鐵門，曾男等還在門外叫囂；快打部隊將5人逮捕，先送醫院包紮，再送回國光派出所偵辦，雙方互控傷害外，因曾男有據種情形，警方15日上午依聚眾鬥毆、妨害秩序等罪嫌，移送台中地檢署法辦。

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