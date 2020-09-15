北市文山某技職高中 驚傳高二生砍同學受傷送醫 14:542020/09/15 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市文山區某技職高中驚傳砍傷同學濺血事件。圖為台北市警局文山一分局。（中時資料照 游念育攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市文山區某技職學校，15日上午發生流血鬥毆，據傳兩名高二學生因細故發生口角，其中1人越吵越不爽，後來竟拿出刀械砍殺對方，造成對方背部中刀出血，所幸送醫後暫無大礙。 校方第一時間制止該名學生並報警，警方獲報到場後，也已將滋事學生帶回警局，現正進一步釐清中。 (中時 ) #學生 #北市 #高二 #校方 #出血 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陪畢業生跑透全台學維修 三重商工教師羅仲修榮獲SUPER教師特別獎 17:022020/09/14 生活 國小驚見6米深大洞 學童打掃意外掉落 送醫搶救 16:252020/09/15 社會 張書偉有對象黃姵嘉盼好孕 04:102020/09/15 娛樂新聞 武界露營回不來了 小六女同學悲傷痛哭 17:352020/09/14 社會 天下大學公民獎 朝陽科大私立技職第一 04:102020/09/15 產業財經 《國際產業》傳系統晶片生產出包 索尼大砍PS5產量目標400萬台 11:422020/09/15 財經 豐盛樂活第三人生系列之五－新北市醫動養計畫 全方位催生安居樂業 04:102020/09/15 財經要聞 高雄自駕率高 死亡車禍六都之首 04:102020/09/15 地方新聞 國中生坐黑板前「特殊座」不當 法院判校方國賠6萬 15:232020/09/15 社會 回歸初衷 培養專業職人 04:102020/09/14 生活新聞 社會熱門新聞 火辣輕熟女挺E乳下海！5個月忍受500客頂撞存100萬：生不如死 - 社會 高雄大社驚傳兇殺案 64歲男子脖子遭割明顯死亡 - 社會 五楊高架3車連環車禍 1男送醫不治 - 社會 武界壩倖存婦一句話 瞬間引爆救援村民怒火 - 社會 補教女師跟人夫玩車震 羞「吃香腸」全被錄下 正宮氣炸 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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