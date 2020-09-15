北市文山區某技職學校，15日上午發生流血鬥毆，據傳兩名高二學生因細故發生口角，其中1人越吵越不爽，後來竟拿出刀械砍殺對方，造成對方背部中刀出血，所幸送醫後暫無大礙。

校方第一時間制止該名學生並報警，警方獲報到場後，也已將滋事學生帶回警局，現正進一步釐清中。

(中時 )