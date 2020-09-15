鄭姓婦人不知遭到通緝，竟順利躲過17年。（汐止警分局提供／許家寧新北傳真）

汐止分局警員王人平積極取締、盤查，查獲明年時效即將到期的在逃通緝犯。（汐止警分局提供／許家寧新北傳真）

新北市汐止區1名59歲鄭姓婦人，因前涉嫌詐欺遭到屏東地檢署通緝，日前她騎機買菜違規逆向行駛，被警察抓個正著，員警一查這名樸素的歐巴桑，竟是在逃17年通緝犯，只差1年就能撤銷通緝，直呼法網恢恢，終究逃不過司法制裁。

汐止警分局長安派出所員警，日前中午在忠孝東路與茄苳路口巡邏時，發現一名頭戴紅色瓜皮帽、樸素襯衫的老婦一路逆向行駛到到市場採買東西，警方見相當危險，立即向婦人呼喊，但婦人疑似沒聽到又繼續騎到肉圓店，被員警騎上前攔下開單。

婦人配合交出證件，員警使用小電腦查詢該婦人的年籍資料，赫然發現鄭婦在42歲時因涉嫌詐欺被屏東地檢署發布通緝，被警方逮捕帶回派出所訊問，對於當初為何沒有到案？鄭婦一臉茫然，稱設籍在屏東，但一直住在汐止，不知被通緝，也沒去開庭。

鄭婦從事自由業，除了涉嫌詐欺外，並無其他犯案前科，因該通緝案的法定時效為18年，將於2021年期滿，警方研判可能婦人這17年運氣好，沒有違規，因此未被開罰或盤查，至於是否被當詐欺人頭？警方也不可考，訊後押解至屏東地檢歸案。

今年25歲的「台南囝仔」王人平，102年警察特考班畢業後，就分發至長安派出所，從警6年來雖然未曾參與偵破大案，但同僚觀察他平時服勤認真，若無積極取締與盤查，此案可能石沉大海，犯嫌就此逃過追訴時效，逍遙法外。

(中時 )