台中市南屯區黎明路二段約1.9公里與西屯區福雅路約1公里，兩路段都是車流量高的路段，民眾上下學與上下班必經路段，卻因顛簸經常發生跌倒意外，立委張廖萬堅15日邀集各單位會勘；決定由營建署「提升道路品質計畫」總金額6300萬爭取中央補助80％，趕在年底前鋪平。

張廖萬堅指出，這二個路段是很多居民必經道路，車流量大，2年來當地議員、里長都反映爭取，市府也提報中央審查；他積極向內政部營建署爭取盡速改善，成功獲允諾將由今年前瞻計畫結餘款來做為補助經費協助路面改善；未來將持續爭取於年底開始動工。

市議員林祈烽說，福雅路（安林路到西屯路三段）第二期路平已等待2年，經西屯區公所修正計劃納入路口電纜下地。張耀中說，黎明路環中路以南去年路平改善後，終於在今天聽到好消息，讓黎明路二段（永春東路至市政南二路）在年底就動工，民眾不用再擔心路面不平問題。

張廖萬堅表示，兩個路段改善工程在積極反映下，皆已提報營建署「提升道路品質計畫」，總金額達6300萬，將爭取中央80％補助，未來將持續緊盯後續進度，希望盡快讓市民都能安心無虞行駛在平坦道路上，不必再擔心路面坑洞，讓行車更安全。

建設局強調，市府於前瞻計劃第6波提案中，將這二段路列為改善及計劃爭取重點，盼藉中央經費挹注，加速改善路面品質；市府將全力推動政策規劃與執行，加上前瞻補助等各項經費，讓台中道路品質更加優良，民眾回家的路更加安全。

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(中時 )