現代人工作忙碌、趕著上班上課，而選擇在超商買早餐，但一名網友在臉書《爆怨公社》PO出他在超商買的49元三明治，打開吐司發現，裡面的餡料少到讓人傻眼，驚呼「是我吃米不知道米價，還是要節省成本」，驚人的照片也引起了網友們熱議。

從照片裡可以看到，三明治的正面賣相非常豐富，有鮪魚、蛋沙拉、2片起司與生菜，但打開吐司卻發現，兩片起司竟然只是偽裝，切成2個細條狀夾在前面而已，連生菜也是少到只有幾片碎片，集中放在某一區塊，讓原PO驚呼這省成本的方式也太扯，「一個49元的三明治，打開整個傻眼...」。

2片起司變2條，生菜也只有幾片碎片。(翻攝自 臉書《爆怨公社》)

對此，網友也紛紛留言：「這個太黑了」、「心機很重的三明治」、「做工精緻，根本詐騙集團」；還有人說，這已經不是第一次見到了「不只這家喔！我也遇過很多家都來這招！」、「不買便利商店的，給過好多次機會，但都是長這樣」、「所以說你為什麼要打開潘朵拉之盒…」。

但也有人為超商抱屈，「他是賣便利不是便宜」、「你第一次去『便利』商店？」、「正常的阿」、「買完店員沒告知你 不要拆開吃嗎」。

(中時新聞網)