國民黨確定取消出席海峽論壇，國民黨大陸事務部主任左正東卻說「台灣民心脆弱」是改變決定的主因。民進黨今表示，「台灣民心不脆弱，人民堅持自主的意志明確」。

國民黨不滿中國《央視》稱前立法院長王金平來求和，取消出席海峽論壇，卻引來國民黨大陸事務部主任左正東卻說「台灣民心脆弱」的說法；民進黨今臉書批評，左正東失言證明國民黨不懂台灣人民的心，不願與台灣站在一起。

民進黨指出，國民黨宣布不以政黨形式出席海峽論壇後，但左正東卻做上述表述，這種說法，台灣人民聽了都不會同意，且《央視》對國民黨重新擁抱九二共識、反對美豬，給予正面肯定，也不免讓人質疑，國民黨罵台灣民心脆弱，是不是也想藉此得到中國肯定？

民進黨強調，台灣的民心不脆弱，「我們加強國防、重視區域安全，台灣人民堅持自主的意志非常明確」，反觀左正東的發言根本就是失言，證明國民黨真的不懂台灣人民的心，不願與台灣站在一起。

(中時 )