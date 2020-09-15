為鼓勵民眾結婚生育，台中市潭子區戶政事務所選在2020年9月20日舉辦「愛你愛妳就愛你 情定潭子˙就是你」結婚登記即贈送好孕禮活動，新人只要預約當日辦理結婚登記，除贈送成家福袋，還可獲得囍米禮盒、文昌筆及金鏟子等，新人通過默契大考驗，再送精美小禮。

潭子戶所主任蔡惠祝說明，為鼓勵適婚男女結婚與生育，以「樂婚、願生、能養」為主題，與潭水亭觀音媽廟合作辦理結婚登記即贈送好孕禮活動，新人只要於9月20日辦理結婚登記，除成家福袋、囍米禮盒，還可獲得文昌筆及象徵助催生好孕「緊產子」的金鏟子兌換券，祝福新人米滿幸福，早生狀元子。

除贈送助孕好禮外，蔡惠祝表示，為了讓新人感受到2020920「愛你愛你足愛你」甜蜜幸福的氛圍，特別精心佈置中式及西式結婚拍照區，讓新人盡情拍照、打卡留念，感受如同穿越時空般的浪漫氣氛，並留下永恆的美好畫面。

潭子區戶政事務所表示，2020920是千載難逢的特殊好日子，想結婚成家的新人千萬不要錯過這次機會，歡迎打電話到潭子戶政預約2020920，一起放閃浪漫喔！

(中時 )