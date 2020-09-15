勞動部砸515萬元 邀3網紅拍影片宣傳勞教 15:142020/09/15 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勞動部透過就安基金515萬元邀請網紅「蔡阿嘎」、「這群人」、「各種同學」拍攝3部影片。（翻攝自youtube／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部透過就安基金515萬元邀請網紅「蔡阿嘎」、「這群人」、「各種同學」拍攝3部影片，其中「這群人」、「蔡阿嘎」影片已經上線，點閱率分別已達170萬人次、36萬人次，希望藉此傳達勞工教育理念的重要。 勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，受到疫情影響，為了避免群聚，因此勞動部把過去入校的勞動教育話劇演出的經費，改邀請網紅拍攝勞動教育影片，希望讓更多學生、勞工都能看的到，也知道勞動教育的重要。 (中時 ) #勞動部 #就安基金 #蔡阿嘎 #這群人 #各種同學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民初戀金所泫「舞」障礙 張東尹手拉手貼身指導 12:362020/09/15 娛樂 上市億載拾捌雙會 圓滿落幕 04:102020/09/15 證券．權證 遭譙車站免費爽曬兒 蔡阿嘎轉文澄清「真相只有一個」 12:342020/09/15 娛樂 強迫勞動侵犯人權 美對新疆部分商品祭暫扣令 05:222020/09/15 國際 陳妍希3歲兒子上學了「穿制服好可愛」走路搖晃小肉腿萌翻 08:482020/09/15 娛樂 20歲少女胸部塞滿假體 圓夢成洋娃娃百萬網紅卻被酸：怪物 14:382020/09/15 娛樂 南投縣今年首場大型聯合徵才 9／17登場 18:322020/09/14 財經 前一天才喜曝去約會 韓女星倒地「失去意識心跳」警初判輕生 11:022020/09/14 娛樂 大同告國防部 追討6160萬貨款 04:102020/09/15 社會新聞 接業配濟貧童 網紅師受罰也甘願 04:102020/09/15 地方新聞 生活熱門新聞 稱丁允恭關起門干她啥事 黃越綏：男渣女蠢令人作嘔 - 生活 鋒面與「紅霞」颱風恐產生共伴效應？彭啟明：有可能 - 生活 2天射7次爆紅 實況主女友手腳全廢 驚悚照片曝光 - 生活 高鐵見熱褲妹趴男腿上外套蓋頭 他虧11字掀論戰 本尊怒嗆：犯法嗎？ - 生活 網美照驚見「裸男露鳥」否認炒作 網揭關鍵打臉證據：假到爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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