勞動部透過就安基金515萬元邀請網紅「蔡阿嘎」、「這群人」、「各種同學」拍攝3部影片，其中「這群人」、「蔡阿嘎」影片已經上線，點閱率分別已達170萬人次、36萬人次，希望藉此傳達勞工教育理念的重要。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，受到疫情影響，為了避免群聚，因此勞動部把過去入校的勞動教育話劇演出的經費，改邀請網紅拍攝勞動教育影片，希望讓更多學生、勞工都能看的到，也知道勞動教育的重要。

(中時 )