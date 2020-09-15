美股昨夜強彈，台股今日雖開低0.4點，但在蘋果新品亮相在即的題材加持下，晨盤大立光(3008)領軍揭竿，隨後台積電(2330)回穩坐鎮高檔，聯電(2330)則扮演多頭前鋒、挾量上攻，拉抬大盤指數開低走高，加上世芯-KY(3661)、南電(8046)、圓展(3669)、松翰(5471)等強勢助攻，股價低檔的蘋概族群也紛紛反彈，電子資金比重拉高，多頭再下一城取12800關，終場大盤收12845.65點，上漲57.83點，總成交值增至1857.27億元；店頭市場收166.65點，漲0.90點，總成交值484.34億元。

分析師指出，台股今日續強，KD指標持續攀升，明日為期貨結算日，是否拉高結算值得留意。觀察外資動向，在現貨市場昨日買超近百億元，但在期貨市場僅微幅加碼多單，後續還需要持續觀察，目前台幣維持升值趨勢，熱錢持續湧入，預期台股短線仍將偏多，將在12750點左右高檔震盪整理。

盤面上，蘋果新產品即將發表，相關概念股紛紛走強，股王大立光獲三大法人連續買超2日，今日收在平盤3655元；台積電將在本週四除息，今日收在445元，漲幅0.91%；聯電挾著多家外資看好，調高目標價，收在25.3元，漲幅5.86%；松翰營運可期，收在漲停板65.1元；長榮(2603)收在16.9元，漲幅2.42%，終結連2黑。

分析師表示，台股多頭追價意願不強，目前量能力道稍顯薄弱，短中期均線糾結，短期難脫震盪整理格局。蘋果發表會將登場，帶動電子族群近期轉強，宜持續追蹤相關族群表現，ABF、風力發電族群不妨留意。

(時報資訊)