為協助企業及各公私立機構健全防疫機制，聯強(2347)與物聯網(IoT)合作夥伴英特爾(Intel)、人工智慧(AI)臉部辨識領導廠商訊連科技，聯合推出以訊連科技打造的智能防疫系統–FaceMe Health，整合口罩偵測（影像）、快速的體溫量測（溫度）、身分辨識（AI+大數據）系統，提供即時且最完整的AI防疫智能系統應用解決方案。

聯強國際為英特爾的長期合作夥伴，身為英特爾物聯網解決方案聚合商，可提供最多元化的英特爾物聯網解決方案，協助各系統整合商和終端用戶於各式應用場景導入標準化、端對端的物聯網應用，具備快速部署、一站式服務之優勢。

聯強表示，利用英特爾物聯網技術平台、訊連的智能辨識科技，結合聯強國際系統整合商與終端用戶的一條龍服務優勢，提供市場最即時且最完整的AI防疫智能系統應用解決方案，協助終端用戶於醫院、零售店、中央廚房、工廠等各式物聯網場景，快速打造自動化、一站式的AI健康量測站，及整合口罩辨識、身分辨識的智慧安控解決方案。

(時報資訊)