《商情》黃金亞洲電子盤上揚 15:062020/09/15 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黃金亞洲電子盤上揚；因英國脫歐的政治不確性增加，以及近期中美貿易戰、中印邊境衝突等，都提升黃金避險需求，再加上美元指數多於低點徘徊，更支撐金價走揚；截至台北時間下午2點50分止，貴重金屬亞洲電子盤如下； 12月黃金上漲10.1美元，報每盎司1973.8美元。 12月白銀上漲0.275美元，報每盎司27.63美元。 10月白金上漲12.3美元，報每盎司971美元。 12月鈀金上漲16.5美元，報每盎司2340.9美元。(商品行情網) (時報資訊) #上揚 #黃金 #報每盎司 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美元走軟 紐約期金反彈 10:172020/09/15 財經 陸查美補貼救石化 兼打川普票倉 04:102020/09/15 話題觀察 《國際經濟》實施防疫措施來首見 英國失業率上揚 15:232020/09/15 財經 《基金》後疫投資 聚焦亞洲科技、能源相關基金 10:342020/09/15 財經 《盤中解析》電子捍衛月線 台股戰上12800 10:342020/09/15 財經 《台北股市》盤中焦點股：聯電、大亞、南電、旺玖、泰福-KY、元晶 10:172020/09/15 財經 《商情》供不應求 亞洲丁二烯市場強彈 12:162020/09/15 財經 利空出盡？華為概念股大反彈 04:102020/09/15 證券．權證 5G、雲端發展發力 亞洲科技基金來電 16:512020/09/15 財經 電子點火 台指期上攻 04:102020/09/15 證券．權證 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 史上首例！金管會重罰新壽2760萬 董座吳東進遭停職 - 財經 - 工商 AI大師演講踩雷忙道歉 意外爆大陸人臉交易黑色內幕 - 財經 陸晶圓龍頭若遭狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 一樁半導體聯姻 川普爽了 華為又慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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