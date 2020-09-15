黃金亞洲電子盤上揚；因英國脫歐的政治不確性增加，以及近期中美貿易戰、中印邊境衝突等，都提升黃金避險需求，再加上美元指數多於低點徘徊，更支撐金價走揚；截至台北時間下午2點50分止，貴重金屬亞洲電子盤如下；

12月黃金上漲10.1美元，報每盎司1973.8美元。

12月白銀上漲0.275美元，報每盎司27.63美元。

10月白金上漲12.3美元，報每盎司971美元。

12月鈀金上漲16.5美元，報每盎司2340.9美元。(商品行情網)

(時報資訊)