需求增溫，9月EVA內銷報價調漲2-3元；業者表示，上半年全球因新冠肺炎(COVID-19)大流行抑制需求，而隨疫情趨緩各地放寬防疫規範，以及近期大陸太陽能新產能投入，市場需求逐漸回升，加上亞洲供給短缺，帶動乙烯醋酸乙烯酯EVA行情上漲。

供給面也趨緊，沙烏地SPIC計劃第四季進行年產能20萬噸EVA歲修，而中國方面，原預年底即將投產之福建泉州中化10萬噸、南京揚子石化10萬噸、中科廣東煉化10萬噸等EVA產線，受疫情影響，將延至明年2月復產。(商品行情網)

(時報資訊)