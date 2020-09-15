《商情》需求增 9月EVA內銷價漲 15:062020/09/15 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 需求增溫，9月EVA內銷報價調漲2-3元；業者表示，上半年全球因新冠肺炎(COVID-19)大流行抑制需求，而隨疫情趨緩各地放寬防疫規範，以及近期大陸太陽能新產能投入，市場需求逐漸回升，加上亞洲供給短缺，帶動乙烯醋酸乙烯酯EVA行情上漲。 供給面也趨緊，沙烏地SPIC計劃第四季進行年產能20萬噸EVA歲修，而中國方面，原預年底即將投產之福建泉州中化10萬噸、南京揚子石化10萬噸、中科廣東煉化10萬噸等EVA產線，受疫情影響，將延至明年2月復產。(商品行情網) (時報資訊) #全球 #中化 #EVA #醋酸乙烯酯 #需求增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《百貨股》瞄準外宿家電商機 富邦媒營運再衝刺 08:182020/09/15 財經 《商情》追隨豆油漲勢 棕櫚油期貨漲近3％ 10:172020/09/15 財經 《國際油價》需求下調 原油期貨微跌 09:432020/09/15 財經 《盤中解析》電子捍衛月線 台股戰上12800 10:342020/09/15 財經 《商情》中國進口量增 支撐國際鐵礦石價連2漲 11:592020/09/15 財經 中鋼世紀鋼迎旺季 營運回暖 04:102020/09/15 證券．權證 線上學習、在家工作 匯豐升評NB三雄 04:102020/09/15 證券．權證 陸房價惠州領漲 北上廣深微增 04:102020/09/15 產業財經 《半導體》京鼎前8月營收年增48.89％ 今年營運大步走 11:082020/09/15 財經 陸鉀肥喊漲 東鹼營運看俏 04:102020/09/15 證券．權證 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 陸晶圓龍頭若遭狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 一樁半導體聯姻 川普爽了 華為又慘了 - 財經 微信禁令逼近！陸iPhone 12銷量恐重創 2韓廠大難臨頭 - 財經 任天堂引領日本新經濟 謝金河：這家台企跟著就有好運 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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