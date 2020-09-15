台股站上月線加上外資連日買超與美股走強，激發投資人信心，即使今日台股弱勢開盤，不影響買盤進場決心，今早大立光(3008)力守高檔，聯電(2303)、立積(4968) 、南電(8046)、松翰(5471)等續強，電子股比重再回到7成以上接棒成為主流，搭配盤中生技股上拉點火，浩鼎(4174)新藥OBI-999演講在即，吸引多頭進駐，一舉收復5日線、月線，並觸及季線，成為類股領頭羊，合世(1781)、杏輝(1734)、寶齡(1760)、科妍(1786)、亞諾法(4133)漲幅超過3%，同樣出色。台股一路穩健向上，終場收漲57.83點，為12845.65點。今日外資(不含外資自營商)買超59.0292億元，投信賣超2.0343億元，自營商賣超0.9136億元，三大法人買超56.08億元。

台股偏多，題材股伺機而動，中高階半導體旺到爆帶動導線架需求快速增溫，其中蝕刻製程的導線架因需求強勁呈現供給吃緊，長科*(6548)樂觀看待下半年毛利及獲利，預估第4季將是全年業績高峰，順德(2351)亦因IDM廠恢復拉貨，預估第4季有機會擺脫谷底回升，股價雙雙走高。華為禁令使欣興(3037)、景碩(3189)、南電等載板族群近期股價顛簸，但市場預期ABF載板供不應求市況不受影響，利空鈍化帶動反彈行情，景碩飆升近9%，南電漲幅超過7%，欣興開低翻紅走揚，逼近80元。蘋果新機帶動供應鏈啟動，包材一哥正隆(1904)將迎來拉貨潮，更看好第四季可望追單衝業績，單季營收力拚百億以上，今日衝漲至30元，激勵寶隆(1906)、永豐餘(1907)、榮成(1909)齊揚，成為傳產股的強勢代表。

外資連4日買超，台股持續穩在月線，今日收高57.83點，5日RSI為71.86，10日RSI為60.04，9日K值為69.82，9日D值為53.85，20日乖離率為1.24。台股週一收復月線與4日的跳空缺口，多方信心大增今日持續偏多向上，惟量能縮至1,800億元左右，難有足夠動力攻頂。台股資深分析師林成蔭指出，指數剛站回月線，由於技術面仍出現反彈量縮的價量背離，是否就此回穩有待證明。目前國際情勢多變，美國大選逼近、中美衝突持續升溫，市場警戒心重，操作選股上以長期展望佳的龍頭股為宜，可維持「短線謹慎，長線正向」策略，持股水位不急於迅速拉升，待現有部位獲利，再逐步增加成數。

(時報資訊)