八里汽機車互撞 33歲騎士噴飛送醫不治 15:142020/09/15 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 33歲騎士遭撞噴飛送醫後不治（警方提供／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 63歲陳男今天上午駕駛自小客車，行經八里區十三行路與文昌五街口時，疑未減速與騎乘機車的33歲蔡姓騎士對撞，強大撞擊力道使機車零件四散，騎士當場倒地不起，送往淡水馬偕急救後宣告不治，經酒測兩方都酒測值為0，現場監視器無拍到肇事過程，雙方也無行車紀錄器，詳細肇事原因仍待警方釐清。 (中時 ) #騎士 #肇事 #酒測 #機車 #八里 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大貨車轉彎沒禮讓 機車騎士遭捲入壓車底身亡 14:012020/09/14 社會 戀上鮮肉1／冒雨衝進男友家 直擊卓文萱騎乘環抱溼身曬愛 07:092020/09/14 娛樂 中央補助用罄 桃園加碼500人鼓勵駕訓班機車考照 19:262020/09/14 生活 酒駕又闖紅燈害姨甥1死2重傷 網再曝「他5分前曾肇逃」 檢方聲請羈押 17:552020/09/14 社會 銀行推聯名卡 搶機車貸款商機 04:102020/09/14 生活新聞 酒駕撞對向車快閃稱要報警 法官丈量他跑了「198公尺」重判 14:552020/09/14 社會 駕訓班練機車 每人補助1300 04:102020/09/15 地方新聞 好心請喝酒還被巴頭 莽阿伯持水果刀傷人 12:282020/09/14 社會 參加自行車賽身亡拿不到理賠 法院判主辦方應賠83萬 14:412020/09/14 社會 滿足歲男嬰意外墜落4樓 躺防火巷內樓身亡 11:242020/09/15 社會 社會熱門新聞 火辣輕熟女挺E乳下海！5個月忍受500客頂撞存100萬：生不如死 - 社會 北市文山某技職高中 驚傳高二生砍同學受傷送醫 - 社會 武界壩倖存婦一句話 瞬間引爆救援村民怒火 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 補教女師跟人夫玩車震 羞「吃香腸」全被錄下 正宮氣炸 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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