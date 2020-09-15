63歲陳男今天上午駕駛自小客車，行經八里區十三行路與文昌五街口時，疑未減速與騎乘機車的33歲蔡姓騎士對撞，強大撞擊力道使機車零件四散，騎士當場倒地不起，送往淡水馬偕急救後宣告不治，經酒測兩方都酒測值為0，現場監視器無拍到肇事過程，雙方也無行車紀錄器，詳細肇事原因仍待警方釐清。

(中時 )