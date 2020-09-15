央視主持人李紅「求和說」引發爭議，國民黨昨定調不以政黨形式參加海峽論壇，前代理主席林榮德也宣布不出席。對此，國民黨前黨主席朱立倫今天表示，這週發展令人有點遺憾，兩岸交流就是要更和平、更相互了解，要秉持有尊嚴且平等的立場，他尊重黨中央與黨魁江啟臣的決定。

國民黨原規畫推派前立法院長王金平率團參加海峽論壇，但因央視主持人李紅指「這個人來大陸求和」說法，引起黨內反彈聲浪，國民黨昨定調不以政黨形式參加海峽論壇。

之前力挺王金平出團的國民黨前黨主席朱立倫下午表示，兩岸往來的基本立場，就是希望更和平、更相互了解，但是出發點一定要相互尊重，秉持有尊嚴且平等的立場。

而前代理黨主席林榮德稍早也宣布因配合國民黨政策取消出席海峽論壇，朱立倫說，總算塵埃落定，他尊重黨中央與黨魁江啟臣的決定，希望未來國民黨在兩岸交流，能秉持過去到現在追求兩岸和平，堅持中華民國的民主自由，且以台灣為主、對人民有利的立場。

不過，在國民黨未決定不出團之前，有大陸網友譏諷「要飯的乞丐還是來了」，朱立倫表示，兩岸網友間任何的酸言酸語、爭鋒相對，對兩岸都是不利的，呼籲彼此要稍微尊重。

媒體詢問，新北市長侯友宜日前宴請藍委餐敘，被視為黨內新共主，朱立倫指出，不管是侯友宜、台中市長盧秀燕、或者所有縣市長及立委，都希望他們的支持度愈高愈好，才能讓國民黨從谷底翻身，否則多份民調顯示國民黨的政黨滿意度都很低，令人遺憾。

朱立倫下午重回台大校園，替學生授課「企業經營與公共政策」，詢及比較喜歡「朱總統」、「朱老師」、「朱主席」、「朱市長」哪種稱呼，朱說，不管是擔任黨主席、行政院副院長、新北市長等職務，都是台大老師，「最喜歡朱教授的稱號」。

(中時 )