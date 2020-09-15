TikTok(中國大陸當地名稱為：抖音）究竟會被哪個品牌收購，或是將以何種合作形式在美國地區突破重圍，還正在爭議之中。為了爭搶TikTok所佔據的獨特短影音社群市場，除了Facebook在Instagram推出Reels短影音產品外，YouTube也加緊腳步，宣佈在印度開始測試全新Shorts短影音功能！

YouTube官方部落格宣布，看準了短影音也是時下創作者喜愛的獨特多媒體形式，為了讓創作者們能以更多元的方式表達自我，他們將在YouTube App內推出全新的Shorts功能，且近日將在印度率先開放測試。使用者透過手機的YouTube App，就可以拍攝Shorts影片，至多15秒，可以結合多段影片，也可結合YouTube平台上廣大的音樂資料庫，並且支援倒數快門，以及調整影片速度的功能，可以讓你更自由的拍攝特別有趣的影片。

當然除了創作Shorts短影音的功能外，也可直接在YouTube中欣賞Shorts影片，或是在其中發掘有趣的作品。YouTube指出，他們也將在接下來幾週之內推出全新功能，讓用戶能夠更輕鬆的找到這些以直式拍攝的Shorts短影音作品。近日內，印度地區YouTube App的Android用戶將可率先體驗Shorts的創作工具，未來將會很快拓展支援iOS版本。至於其他地區的YouTube用戶，恐怕得等好一段時間才能真的體驗到！

TikTok在美國地區的業務被川普政府宣告需要出售給其他品牌，才能持續提供服務。日前微軟已經確認，TikTok方面拒絕了他們的收購要約。目前來看TikTok的母公司字節跳動似乎已與甲骨文（Oracle）達成收購協議，預計耗資250億美元，但是交易仍須白宮及美國海外投資委員會（CFIUS）的批准才能進行。但中國大陸方面，更新《中國禁止出口限制出口技術目錄》，將「基於數據分析的個性化信息推送服務技術」與「人工智能交互界面技術」納入其中，則被認為是為了阻止TikTok出售。究竟這一樁交易能否順利成交，變數還相當的多。

(科技)