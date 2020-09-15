北市某高中國中部學生，因罹患重大傷病、上下課時間不準時，被班導師安排在黑板前面的「特殊座位」長達10個月，家長認為，獨立座位是用來懲罰不乖的學生，10個月以來多次希望更換座位，導師依然置之不理，學生無法與同學互動，嚴重影響就學權益。士林地院判決，該高中須依國家賠償法賠償6萬元精神慰撫金給家長，校方已收到判決，尚未決定是否要上訴。

家長主張，學生座位被安排在緊鄰講台右側、黑板前方的獨立座位，家長不止一次的反應，希望能在段考調整全班座位時一起調整，不然坐在講桌旁邊，老師講課時，學生抄寫筆記時會被老師擋住視線，影響學習權與受教權。

家長更說，「特殊座位」是處罰上課吵鬧、違反秩序學生，自2015年起長達10個月，其他同學則會投以異樣眼光，而遭霸凌、歧視。最後學生舊疾復發入院治療，起訴老師身為公務員怠於職務並求償50萬。

但校方卻辯稱，學生有高度近視，已經北市教育局申請在家教育通過，考量課程都有分組的需求，但該學生到校時間不固定，無法分組，才沒有變更座位，坐在黑板前面並不是「特殊座位」，但家長反駁，已經在隔月配好新眼鏡，不須坐特殊座位。

判決指出，教室內共有4排、每排7個座位，該學生座位的桌子緊貼講台，與其他同學一段距離，確實有可能因視線角度過偏，老師站在講台上時，學生視線遭阻擋，導致抄寫困難，而且其他學生每次段考後都有更換座位，唯獨該學生沒有，無異於使同學投以異樣眼光，遭受「標籤效應」的影響，如此差別待遇，已對該學生心理健康權造成侵害，判決該高中須賠償精神慰撫金6萬元。

(中時 )