好市多最強存錢筒！男曝塞滿就有3.6萬 網瘋喊超想要。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

許多人會用撲滿養成存錢的習慣！網友發文分享一款「好市多最強的存錢筒」，往裡面塞滿50元硬幣，一瓶大約是3.6萬元。並分享自己的成果，吸睛照片曝光後，引發上萬網友討論，看了也好想要這個瓶子，感覺特別有成就感！

網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」上分享，這個喝完別丟，拿來存錢超好用！若放50元進去，一瓶存滿大概是3萬6千元左右！且50元硬幣存的進去，也拿的出來，想教小朋友存錢、存旅遊基金或是存滿送女友都可以試試看。

原PO也分享，他在存帶媽媽出國旅遊的經費，目前已來到第三桶，前兩桶分別是自己和媽媽的機票錢，最後一桶是吃喝玩樂的錢，目前仍在努力中！也在文末大讚，這款酒瓶真的超級好用，有人不要可以給他。

貼文吸引1.9萬人朝聖點讚，也引發網友熱議，「以前存過結果家裡遭小偷」、「我決定要多買幾瓶來存錢，絕對不是愛喝酒」、「看了我也想要這個瓶子」、「打破的時候很爽，很有成就感」、「可不可以酒瓶給你....存滿了再還給我」。

但部分網友覺得，與其將大量的銅板存在酒瓶之中，不如拿去銀行存起來，更分享家人的慘痛經驗，曾經也是這樣存銅板，結果遭小偷後，竟然整罐直接被搬走，真是氣死人了！另也有不少人警告，50元假幣很多，這樣存錢沒利息就算了，恐還倒貼錢。

回收生活中的小物，重複利用當存錢桶，吸睛之餘，不少網友也歪樓表示，他覺得最困難的其實不是存錢，而是要怎麼喝完那麼多的酒，才可以開始存錢。更有網友開玩笑說，這其實不失為一個戒酒的好辦法，要存滿一桶才可以去買另一瓶。

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(中時新聞網)