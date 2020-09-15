國民黨確定取消出席海峽論壇，國民黨大陸事務部主任左正東卻說「台灣民心脆弱」是改變決定的主因。民進黨副秘書長林飛帆今表示，國民黨為了要不要出席「海峽論壇」弄得自己進退失據後，還要回頭數落自己的人民是為了什麼，真的夠了。

林飛帆說，「台灣人不脆弱，脆弱的恐怕是國民黨。」他舉例，1996年的台海飛彈危機，台灣人沒有低頭，選擇在面對打壓，勇敢完成第一次總統直選，選出首任民選的李登輝總統；2000年，一堆國民黨人唱和對岸的說法，民進黨執政台海就要發生戰爭，台灣人也沒有示弱，完成台灣首次政黨輪替。

林飛帆指出，2008、2012年，台灣人再給國民黨機會，賦予他們期待，但國民黨拿著不存在的九二共識，要台灣人相信這才是兩岸和平之道，對大陸門戶大開，放任各種勢力以交流合作滲透台灣各階層，到2014年台灣人也沒有就此放棄，而是選擇一起對抗國共的統一政治議程，扭轉整個局勢。

他接著說，2019年習近平將「九二共識」等同於「一國兩制台灣方案」，台灣人也沒有脆弱的跪下來，在2020年用817萬票讓蔡英文連任，向世界宣示，不接受恫嚇，也不接受國民黨的兩岸路線。

林飛帆表示，他不清楚左正東在國民黨為了要不要出席「海峽論壇」弄得自己進退失據之後，還要回頭數落自己的人民是為了什麼，但真的夠了。

林飛帆強調，國民黨一直不回到台灣民意的常軌，台灣就一直被這種話題綑綁住，拖住這個國家往前，走出中國框架，跟世界更多國家發展正常關係的契機，「我們確實處在一個前所未有的國際變局，這裡面有挑戰，當然也有很多我們的機會。但機會是留給一個團結而且勇敢的人民，思考怎麼強化自己，才是我們應該做的。」

(中時 )