新竹縣今年度老人免費健康檢查將於10月開始，有別以往需年滿70歲，新竹縣政府今年將年齡限制下修至滿65歲，縣長楊文科提醒，可以提早幫自己或家中長者報名，守護自身健康。

新竹縣政府社會處說明，今年老人健康檢查時間為10月1日起至11月30日截止，限額1萬1000人，檢查項目包含胸部X光、心電圖、A.F.P肝癌篩檢、子宮頸抹片檢查、定量免疫法糞便潛血檢查（IC85）及量腰圍等。

設籍新竹縣、年滿65歲以上長者，意即1955年9月30日前出生者，均可以電話報名方式，向縣府簽約醫療院所登記報名，今年特約醫院包含榮民總醫院新竹分院、台大醫院竹東分院、竹北市東元醫院、竹北市新仁醫院、竹北市大安醫院、湖口鄉仁慈醫院、竹東鎮竹信醫院、竹東鎮林醫院等。詳情可撥打03-5518101轉31371老人福利科秦小姐洽詢。

新竹縣年滿65歲以上老年人口約7萬2千人，占全縣總人口數約12.77％，楊文科表示，為了兌現老中青幼通通照顧的政見，縣府致力提升政體醫療水平、整合縣內醫療資源，推動高齡友善城市計畫，縣府每年將公益彩券盈餘分配基金，投入老人福利相關用途，期望能擴大大眾的愛心與善心。

(中時 )