新北市網巡警方日前喬裝成尋芳客，到一處隱密民宅調查色情交易，當女子娜娜（化名）脫衣準備服務時，立即出示員警證件將她逮捕。娜娜被捕後向警方表示，她周休二日，每天接客5人，下海5個月來得忍受被500名男客頂撞，結果才存到100萬元，出賣靈魂的日子讓她覺得生不如死。

娜娜現年36歲，擁有36E美胸與一雙細長美腿，身材相當火辣，因為找不到工作，又為了生活，決定下海，於是開始租屋在網路上攬客。

據「東森新聞雲」報導，娜娜在知名網路論壇打廣告「最有女友FU的輕熟女，讓你欲罷不能」，每次性交易60分鐘，價碼2000元。

雖然每天有固定客源與收入，但娜娜因為平時沒人可以聊天，被捕時對員警大吐苦水，道出出賣靈魂的煎熬與痛苦「得忍受客人吸、舔、撞，有些人過程中還偷偷把保險套拔出來，每天活在懷孕與得病的恐懼中」。

娜娜表示，雖然下海5個月來辛苦存了100萬元，可是這種生活簡直「生不如死」，後來看到客人都展現虛假的微笑，接著脫衣洗澡、性交、假高潮。娜娜最後仍被依社會秩序維護法裁處。

(中時新聞網)