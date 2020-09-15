美國總統川普8月6 日簽署行政命令，宣布45天後禁止美企與抖音海外版TikTok與海外版微信（WeChat）母公司進行交易，預計9月20日生效，川普政府將在近日公布對大陸進一步制裁行動，包括對微信進一步限縮行動。外界就擔憂，若禁令導致美國智慧機龍頭蘋果也必須在海外市場下架微信，不僅衝擊iPhone銷量，對三星與LG更是「毀滅性打擊」。

據《Korea Times》報導，三星顯示器（Samsung Display）、LG Display都是蘋果重要的面板供應商，大陸市場占iPhone銷量15%，若微信禁令衝擊蘋果營運，對於這2家韓商是重大衝擊，以最糟糕情況評估，蘋果每年在陸銷售3000萬支iPhone可能遭到影響。

市場觀察人士認為，若微信連美國以外市場都被禁，蘋果的銷量將下降30%，根據最近一份調查顯示，若iPhone不提供微信服務，將有95%受訪者會選擇蘋果以外的產品。

至於蘋果近期將發布的iPhone 12系列，預料有3種尺寸，包括5.4吋、6.1吋、6.7吋，預計有7000萬支iPhone 12的出貨量。至於5.4、6.7吋版面板將由三星顯示器提供，6.1吋將由三星顯示器與LG Display提供。市場觀察人士認為，LG Display預計只能生產1800萬片6.1吋面板，剩下的2700萬片將由三星顯示器提供，也就是說，三星受到的衝擊將更大。

(中時新聞網)