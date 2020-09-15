因應即將到來的連續假期，旺旺友聯產物推出「汽車險假日增額保障附加條款」，保戶一年只要再多花數百元，假日出遊即有加倍保障！

10月份即將迎來中秋節及國慶連假，在不能出國的此時，許多民眾早已安排好國內旅遊、返鄉計畫，旺旺友聯產物推出「汽車險假日增額保障附加條款」，讓民眾假日自駕出遊更安心。

旺旺友聯表示，該公司汽車險假日增額保障附加條款，其內容為主保險契約有汽車第三人責任保險、駕駛人傷害險或乘客體傷責任保險等險種可加保增額附加條款；以小額保費投保，即可享有平日基本保障，假日自動加倍保障的效果，更獨家推出投保後如達到贈送免費拖吊標準，假日期間拖吊里程數加倍，如原贈送20公里免費拖吊，加保後遇假日期間汽車發生故障或意外事故而致無法行駛時，免費拖吊里程將加倍為40公里。

至於「假日定義」則是由行政院人事行政局公布之例假日，不含補班日及因天然災害或其他人為因素而導致停止辦公日，該附加條款生效期間為例假日之前一天中午12時至例假日次日之中午12時止結束，最適合假日自駕出遊族群。

以30歲女性，3年無肇事紀錄為例，基本保障是100（每人傷亡理賠）／200（每一事故理賠/10萬元（財損理賠上限金額），保費是1706元，若保費再增加341元，在假日的保障即加倍為200萬／400萬／20萬；若想不分平假日都想有雙倍保障的話，年保費是2426元。

除推出假日增額保障外，旺旺友聯表示，該公司與喜鴻旅行社合作，即日起至9月30日止，於官網上投保旅平險，並至旺旺友聯官方粉絲專頁按讚，即可有機會獲得喜鴻旅行社一千元旅遊金，每周抽出3名幸運兒，讓民眾不僅出遊有保障，也能安心玩！

(工商 )