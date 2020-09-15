在提供給勞工的金援措施即將結束前，英國5～7月失業率上揚，為3月開始實施防疫封鎖措施以來首度升高，但周二公布的報告亦顯示英國的就業流失情況不如預期嚴竣。

英國國家統計局周二公布，5～7月失業率為4.1%，高於4～6月的失業率3.9%，但符合經濟學家預測。為了防止新冠肺炎疫情擴散，英國自3月下旬開始實施嚴格的防疫封鎖措施。

儘管失業率升高，但就業人數僅減少1萬2,000人，遠遠少於經濟學家預估減少12萬5,000人。

英國國稅廳的數據則顯示，企業員工人數在3～8月期間減少 69萬5,000人，高於3～7月的減少65萬9,000人。

此外，數據顯示3～8月職缺數增至43萬4,000個，較4～7月期間多出30%，但幾乎僅達疫前水準的一半。

經濟學家表示，在10月底到期之前，政府龐大的挽救工作補貼措施已經開始縮減，因此預估英國將失去更多就業。英國財政部長Rishi Sunak表示，這對許多人而言是一個艱難的時刻，因為疫情持續對人們的工作與生計造成深遠的影響。「這就是為何保護就業與協助人們重返就業，仍是我的首要之務」。

(時報資訊)