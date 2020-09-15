新聞深喉嚨 沒空公聽會？有空演唱會？ 比起萊劑座談會登小巨蛋較重要?!

美豬美牛進口議題持續引發各界關注，時代力量、台灣民眾黨日前都召開針對含有萊克多巴胺的美豬進口相關公聽會，但衛福部並沒有派人出席；後來衛福部長陳時中則是現身演唱會擔任嘉賓高歌，引發外界爭論。對此，國民黨立委鄭麗文在政論節目中則酸陳時中，「是被牙醫耽誤的政客」、「比天王還天王，都邀不到他...」。

鄭麗文在政論節目「新聞深喉嚨」中談到，「說實在我做政治這麼久，實在也想不出來有第二個，不是一名立委辦公聽會而已，而是二個黨團辦公聽會，破天荒第一次遇到負責主管的部會一個人都沒有去，衛福部多大，這麼多人，難道部長很忙，次長也不能來嗎？真的很離譜！你說很臨時通知，那政府宣布美豬進口還不臨時嗎？被突襲的是我們耶。」

鄭麗文批評，黨團邀請你衛福部，結果都沒人來，非常嚴重藐視國會，人家也不是要修理，而是要做球給他，說明相關政策，「從來也沒遇過這樣的政治情勢，可以有部會一個人都不派，台灣民主怎麼了？陳時中怎麼這麼大膽，比天王還天王，都邀不到他」。

另外，鄭麗文也直言，那接下來的健保、美豬、疫苗怎麼辦？沒有一個人向民眾說明溝通嗎？難道一定要部長本人？那底下這麼多公務員養他們要幹嘛，令人匪夷所思，不知道他未來是否想要選舉，但無法理解民眾怎能忍受部長在嚴峻時刻，做出如此輕佻的動作，只要參加演唱會、接受訪問、流行雜誌拍照就可以，那以後大家都不要幹了；最後，鄭麗文也呼籲陳時中要收心了，回到本業，更虧他是被牙醫耽誤的政客。

(中時新聞網)