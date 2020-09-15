A moment of silence dedicated to the ongoing fight for equality in our country. #ItTakesAllOfUs pic.twitter.com/srC0SlnWdh — NFL (@NFL) September 11, 2020

大聯盟的現場觀戰有機會解禁了，總裁曼佛雷德(Rob Manfred)15日表示，他對於季後賽開放觀眾抱持著希望。「我認為應該開始想辦法了，顯而易見地就是限定人數、社交距離，量體溫之類的防護措施，有點像某些NFL比賽那樣。」

NFL堪薩斯酋長隊開放球場22%的觀眾數，總計77000座位開放到17000。雖然採用梅花座，比起完全沒人的MLB和NBA，放行1萬多人可以說是大陣仗了。可惜當天的景況有點難堪，酋長隊球員陳抗國歌，開場手勾手靜默片刻，宣示對種族平等的渴望，然而觀眾抱以噓聲。

曼佛雷德告訴美媒《The Athletic》：「我希望在季後賽能開放一定數量的球迷進場，更重要的是明年的情況，端看能否控制病毒，有沒有疫苗或是另一波爆發。」

今年復賽的勞資談判數度陷入僵局，就是因為沒有觀眾，球團老闆寧可停賽也不願賠錢開打。只要曼佛雷德願意加上地方政府放行，球團肯定樂意照辦。曼佛雷德認為棒球是戶外運動，傳染風險較低。今年季後賽擴充到16隊規模較大，目前可能的方案是只有在美聯、國聯冠軍賽與世界大賽開放觀眾。

(中時新聞網)