川普前律師柯恩的愛女莎曼珊（Samantha Cohen）近期接受專訪時大爆美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）私底下的真面目，稱伊凡卡完全無視她，在柯恩捲入官司後才假惺惺地安慰她，痛批伊凡卡「虛偽」、「令人作嘔」。

美國時尚雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）11日刊出美國總統川普的前律師柯恩（Michael Cohen）24歲愛女莎曼珊的專訪內容，在被問及和川普家人的關係時，莎曼珊大爆伊凡卡不為人知的一面。

莎曼珊說，他們家和伊凡卡住在紐約的同一棟大樓，不過一直以來，每回兩人相遇，伊凡卡都把莎曼珊當空氣般「完全無視」。她回憶有一回老爸柯恩在家裡做拿手的義大利麵，伊凡卡來家裡作客，可是當兩人獨處時，伊凡卡眼神都會直接「越過去」。

去年，莎曼珊在住家大樓外又遇到伊凡卡，那時是老爸柯恩被判刑前的數個月，她說她走出大樓，看到許多特勤局人員就知道伊凡卡在，伊凡卡就站在大樓外等司機，兩人相視後，莎曼珊心想伊凡卡又要無視她，沒想到伊凡卡竟走過來抓住她的手臂，「拉高音調」、「甜膩膩」地說，「我們都對你爸爸發生的事感到非常難過，我們為他心碎，我對這些事發生在你們身上感到遺憾」。

莎曼珊痛罵「我知道那（指那番話）有多假」，「我不知道她為什麼要對我說這些，因為我知道她一點也不在乎，而且那時候才對我爸說這些話也太慢了」，莎曼珊懷疑，伊凡卡那番話可能是為了讓自己好過一點，要不然就是「演出來的」，因為當時附近還有其他人，她砲轟伊凡卡「超虛偽」且「令人作嘔」。

柯恩於2006至2018年間擔任川普的御用律師，被媒體戲稱為川普的「喬事佬」。2017年特別檢察官開始調查2016年大選中川普團隊「通俄門」醜聞，柯恩於2018年被判包括稅務詐欺、銀行詐欺等多項罪名有罪，目前在家監禁。柯恩8日出版新書《不忠，回憶錄》（Disloyal, A Memoir，暫譯），大爆川普猛料。

(中時新聞網)