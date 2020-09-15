新竹縣政府消防局榮獲內政部消防署「108年全國消防績優救護人員」4大獎項，從乙組7縣市中脫穎而出，團體部分獲得團體銀質獎、特殊績優團隊，個人部分由光明分隊隊員黃皓賓獲得急救精靈獎、二重分隊隊員莊魏豪及舒季軒獲得接生好手獎；另東元醫院則由縣長楊文科頒發感謝狀，與消防局長期密切合作，拯救到院前死亡個案重獲生機。

東元醫院為縣內重度急救責任醫院，消防局接獲有到院前死亡病患（OHCA）時，由該院急診醫師親自上救護車前往急救，並執行高級救命術，提升病患存活率，2018、2019年共協助76人次，楊文科肯定消防局及醫院的努力，東元醫院副院長林鎮宇15日也代表受獎。

消防局長孫福佑表示，有賴消防員的努力，今年獲得消防署多項獎項。消防局救護科長劉彥承表示，東元醫院從2017年起，協助消防局執行「鳳凰專案」至今，高級救命術如插管、上點滴、強心針等處置，有效提升病患到院前死亡的急救成功率。

黃皓濱於2019年於到院前死亡病患急救成功人數高達9人，而獲得急救精靈獎；莊魏豪、舒季軒則於孕婦急產案件表現出色，到院前緊急接生，並清理胎兒口鼻黏膜，讓胎兒可以自主呼吸、順利到院，而獲得接生好手獎。

(中時 )