苗栗市公所規畫客家傳統美食四炆四炒競賽為風箏文化暨客家美食節暖身，發揚客家文化精神，展現傳統四炆四炒的美味佳餚。（何冠嫻攝）

貴香農業社在7位評委嚴格評選下，勇奪2020客家傳統美食四炆四炒競賽第一名，將於10月登場的風箏文化暨客家美食節，端出傳統客家古早味的美味佳餚。（苗栗市公所提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市公所將於10月24、25日辦理風箏文化暨客家美食節，要求廠商加強安全措施，並規畫客家傳統美食競賽為活動暖身，優勝者將在風箏節開辦四炆四炒晚宴，展現傳統客家古早味，讓遊客用「吃」來認識客家文化。

苗栗市公所為發揚客家文化精神，15日規畫客家傳統美食競賽為年度風箏節暖身。苗栗市長邱鎮軍表示，「四炆四炒」為客家菜經典工夫，靠山而居的客家族群，生活勤儉，逢年過節喜慶節日會宰殺豬、雞、鴨祭祖拜神外，並以「炆」和「炒」充份發揮食物特色，變化出一道道的佳餚。

15日共有3組外燴、餐飲業店家參賽，評審長陳慧琦說明，客家傳統美食競賽共有8道傳統四炆四炒指定菜色，分別為炆控肉、炆菜頭、炆鹹菜或福菜、炒客家小炒、韭菜鴨血、鳳梨豬肺、大腸，以及1道雞盤、1道自由發揮料理，評比著重口感、味道、食材搭配、衛生新鮮、理念特色與作品呈現。

經7位評委嚴格評選下，選出色味俱佳2020客家傳統美食四炆四炒競賽第一名「貴香農業社」，將承辦風箏節晚間在貓裏喵親子公園開辦「四炆四炒美食饗宴」。苗栗市公所說明，10月6日將開放民眾訂桌，每桌2500元，限量100桌，且每桌將發放風箏文化暨客家美食節活動摸彩券10張以及2支紀念小風箏，鼓勵民眾踴躍訂桌，一同品嘗傳統道地又優質的客家四炆四炒料理。（訂桌專線：037-331910分機200陳小姐）

邱鎮軍表示，苗栗2020風箏文化暨客家美食節將於10月24、25日登場，日前發生新竹風箏捲童意外，已緊急召開主管會議，屆時將取消糖果風箏並加強會場安全，雖苗栗市河濱公園風勢不比南寮漁港強勁，但會強化並落實各項安全措施。

(中時 )