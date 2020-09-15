苗栗市公所將於10月24、25日辦理風箏文化暨客家美食節，要求廠商加強安全措施，並規畫客家傳統美食競賽為活動暖身，優勝者將在風箏節開辦四炆四炒晚宴，展現傳統客家古早味，讓遊客用「吃」來認識客家文化。
苗栗市公所為發揚客家文化精神，15日規畫客家傳統美食競賽為年度風箏節暖身。苗栗市長邱鎮軍表示，「四炆四炒」為客家菜經典工夫，靠山而居的客家族群，生活勤儉，逢年過節喜慶節日會宰殺豬、雞、鴨祭祖拜神外，並以「炆」和「炒」充份發揮食物特色，變化出一道道的佳餚。
15日共有3組外燴、餐飲業店家參賽，評審長陳慧琦說明，客家傳統美食競賽共有8道傳統四炆四炒指定菜色，分別為炆控肉、炆菜頭、炆鹹菜或福菜、炒客家小炒、韭菜鴨血、鳳梨豬肺、大腸，以及1道雞盤、1道自由發揮料理，評比著重口感、味道、食材搭配、衛生新鮮、理念特色與作品呈現。
經7位評委嚴格評選下，選出色味俱佳2020客家傳統美食四炆四炒競賽第一名「貴香農業社」，將承辦風箏節晚間在貓裏喵親子公園開辦「四炆四炒美食饗宴」。苗栗市公所說明，10月6日將開放民眾訂桌，每桌2500元，限量100桌，且每桌將發放風箏文化暨客家美食節活動摸彩券10張以及2支紀念小風箏，鼓勵民眾踴躍訂桌，一同品嘗傳統道地又優質的客家四炆四炒料理。（訂桌專線：037-331910分機200陳小姐）
邱鎮軍表示，苗栗2020風箏文化暨客家美食節將於10月24、25日登場，日前發生新竹風箏捲童意外，已緊急召開主管會議，屆時將取消糖果風箏並加強會場安全，雖苗栗市河濱公園風勢不比南寮漁港強勁，但會強化並落實各項安全措施。
(中時 )
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