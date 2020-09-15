進口大蒜因根部帶土邊檢不合格遭卡關，今年5月迄今蒜價直逼每公斤300元讓許多小吃業者叫苦連天，根據農糧署官網統計，今年5月至今蒜頭進口量約2470公噸，僅占去年同期1萬2297公噸的2成，因而蒜價飆漲。

農委會農糧署作物生產組副組長黃瑞呈表示，今年國產蒜約4萬2665公噸，國人年平均消耗量為6萬多公噸，因此每年有2萬公噸需要由進口蒜來補足，今年造成蒜價飆漲的原因除了今年疫情影響各國邊境經濟活動消停，歷年進口蒜到岸價格每公噸約1000至1600美元，今年漲到3000至3400美金，成本漲了約4倍左右。

今年5月從埃及、西班牙等進口蒜因為帶土，大批貨櫃需要退運或運至中南半島清理或銷毀，5月迄今蒜頭進口量僅2470公噸，僅占去年同期1萬2297公噸的2成，在缺少進口蒜的調節下，蒜價最高點每公斤逼近300元，讓不少餐飲業者大喊吃不消。

黃瑞呈指出，我國進口蒜頭大宗主要來自阿根廷、西班牙和埃及等國，現階段為埃及與西班牙的輸入時間，國內現在也開始種蒜，全台有5％產量為是彰化和美蒜，另外9成以上是雲林蒜，這些都是留種，明年清明節後都會收成完畢，不過國產蒜到端午節差不多已售罄，6至7月將開始將進口補足需求。

為預防將來蒜頭帶土塊再發生，農委會防檢局已發文埃及、西班牙、阿根廷3國，提醒出口商務必做好土塊清理，也計畫11月與僑委會合作邀請上述3國僑胞於產地協助監督採後清理。

(中時 )