蘋果將在台灣時間16日凌晨1點舉辦線上發表會，本次發表會各界目前大多預期不會發表新一代iPhond，反倒全新的iPad Air以及Apple Watch Series 6更有機會成為場中主角。到底要如何在第一時間收看本次發表會，掌握新品重點，帶你一起了解！

一、透過蘋果裝置來觀看

你可以打開iPad、iPhone、iPad touch，以及Mac、Apple TV當中的Apple TV App，點選Apple Events欄位，即可在活動開始後收看（16日凌晨1點開始）。或者也可透過上述裝置連上YouTube直播連結，或是蘋果官網Apple Events官網來收看。

二、不限裝置皆可透過YouTube收看

繼上一次WWDC蘋果開發者大會首次在YouTube進行播出後，16日的蘋果發表會的直播連結也早已在YouTube公開。可以透過搜尋Apple Events找到本次發表會連結，也可前往蘋果的YouTube官方頻道找到連結來收看。

Apple Event — September 15

三、Windows 裝置怎麼收看？

執行Windows 10系統並安裝Edge瀏覽器的用戶，都可連上Apple Events官網來收看直播。沒有符合條件的Windows裝置，則可連線到YouTube直播連結來收看。

四、在中國大陸地區怎麼收看？

針對中國大陸地區獨特的環境，蘋果延續了先前的做法，將在優酷（Youku）、Bilibili、愛奇藝以及騰訊平台進行直播。使用者們追蹤蘋果的微信公眾號，就能找到相關直播連結來收看。

據了解，目前各界推測蘋果將會在本次發表會中推出全新的iPad Air以及Apple Watch Series 6。天風國際分析師郭明錤預測全新的iPad Air將會是蘋果首款在電源鍵整合指紋辨識的裝置；而Apple Watch Series 6外型不會大改，但會增加血氧濃度偵測功能。光看這些新品，很可能無法撐起一場完整的發表會，因此iPad 8、平價款Apple Watch、AirTag藍牙追蹤裝置、平價款HomePod以及頭戴式耳機AirPods Studio等新品，也有機會在會中亮相，提供給消費者更多選擇。

至於果粉期待的iPhone 12系列，預計蘋果會在10月中旬左右才發表，因量產時程受到疫情、大環境的因素影響，新機的上市時間也顯得撲朔迷離，頗有機會分批上市，延長新iPhone的話題與討論度。

(科技)