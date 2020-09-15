總統蔡英文今日出席「中美洲獨立199週年紀念酒會」，她表示，為了捍衛民主自由，台灣全力以赴。未來，不僅是口罩，台灣會持續發揮實力，透過各種形式，與各個友邦及國際社會，一起分享自由、維護自由。

蔡英文指出，9月15日是中美洲獨立滿199年的日子。今年在疫情的挑戰下，今天這場紀念活動更加富有意義。她除了代表中華民國台灣向中美洲友邦獻上最誠摯的祝賀，也要藉這個場合，感謝各友邦跟台灣攜手合作，共同克服疫情的難關。

就如同遙遠的地理距離，從來不是阻礙，再嚴峻的國際疫情，都不曾影響台灣跟中美洲友邦的交流。上個月，台灣在瓜地馬拉舉辦台灣獎學金的頒獎典禮。今年在各個友邦，獲得台灣獎學金的學生，還是跟他們的學長姊一樣，準備好要來到台灣，跟台灣的青年學子一起學習交流。

另外，台灣發展研究院和宏都拉斯職訓局簽署了職訓教育瞭解備忘錄，讓兩國的職訓交流有了新發展。在尼加拉瓜，台灣技術團跟尼國農牧科技署一直努力推動的訓練及會議中心，也已經在今年4月開幕，未來可以做為學校農牧教學的平台，提升兩國的技術合作關係。同時，還有更多的計畫，在大家共同的努力下持續進行。

蔡英文表示，足球是拉丁美洲生活的一部分。每年在台灣舉辦的Copa America Taiwan 足球賽，中美洲友邦朋友從來都不缺席。下個月，這個比賽不只照常舉辦，還要擴大規模，讓台灣人跟友邦朋友有更多的互動。

她強調，疫情沒有造成中斷，疫情更加深了連結。這段時間以來，大家關心彼此的防疫情形，也分享防疫物資和經驗。上個月，更透過線上聯合發表會，向中美洲廠商介紹台灣優質的防疫產品，一起對抗疫情。那天在發表會上，瓜地馬拉葛梅斯（Willy Alberto Gomez Tirado ）大使致詞提到，因為來自台灣的口罩，讓瓜地馬拉人民能夠走到戶外，重新過著自由的生活。大使說，「這樣的分享，其實是在分享自由」。對此，她非常感動，她告訴所有的友邦朋友，分享自由、維護自由，就是台灣一直在做的事情。「因為有各位的支持，台灣可以做得更多更好。」

蔡英文表示，今天大家在這裡相聚，也是因為共同的民主自由信念。199年前，中美洲國家人民反對殖民壓迫，爭取自由，脫離殖民統治的歷史，台灣人感同身受。過去艱辛的民主化道路，讓大家更加珍惜今天的成果，面對外來的打壓，我們更不會低頭。

她強調，為了捍衛民主自由，各界全力以赴。未來，不僅是口罩，台灣會持續發揮實力，透過各種形式，與各個友邦及國際社會，一起分享自由、維護自由。對於中美洲友邦長期支持台灣的國際參與，以及為台灣發聲，總統也表達由衷謝意，期待未來台灣和中美洲友邦，在各領域的合作都能持續深化交流，創造更豐碩的成果。

(工商 )