曾自爆因「2天射7次」縱慾過度無法出賽而爆紅的大陸前電競職業選手「死亡宣告」（本名李威俊），2017年因打輸遊戲後被女友念，竟在直播過程出手痛毆女友，引發軒然大波。沒想到事隔3年，女友又PO出被打到滿是瘀青、手腳全廢的驚悚照片，控訴「死亡宣告」又打人。

「死亡宣告」女友PO出自己被打的恐怖傷照。（圖／截自微博）

死亡宣告女友5日在微博上PO出多張手腳被打到佈滿瘀青傷痕的照片，指控死亡宣告又打人，並且表示兩人已經不是男女朋友，會發這些照片，是想告訴對方自己並不好欺負。她指出，交往期間被對方施暴過4次，除了耳朵出血，頭部及腰部都有受傷，甚至被打到半個月都只能躺在床上。

照片曝光後，死亡宣告解釋，自己的失控舉動，可能80％跟童年被親生父親當作搖錢樹的悲慘經歷有關，不過網友並不領情，砲轟死亡宣告只會推卸責任。

25歲的李威俊是大陸英雄聯盟前職業電競選手，曾因為自爆「2天射7次」縱慾過度無法出賽而爆紅，2017年因在直播中打輸遊戲情緒失控，痛毆女友，隨後被警方依涉嫌暴力傷害帶回調查，而他所屬的戰隊也隨即宣布解約。

(中時新聞網)